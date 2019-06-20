Son Dakika Haberleri: Yeteneklerini sergilediler
Son Dakika Güncel Haber

Yeteneklerini sergilediler

1 saat önce

Giresun'da son yıllarda artan tekstil yatırımlarına ara eleman yetiştirme konusunda oldukça başarılı olan Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım öğrencileri, kendi özgün tasarım ve modelleriyle oluşturdukları yıl sonu sergisinde görücüye çıktılar.

Yeteneklerini sergilediler, System.String[]
Giresun'da son yıllarda artan tekstil yatırımlarına ara eleman yetiştirme konusunda oldukça başarılı olan Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım öğrencileri, kendi özgün tasarım ve modelleriyle oluşturdukları yıl sonu sergisinde görücüye çıktılar.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarım bölümü öğrencileri ünlü bir firmanın kumaş desteğiyle kendi modellemelerini yaparak bir sergi oluşturdular.Firma yetkililerinin de gezdiği sergide öğrencilerin kendi modellemeleriyle oluşturdukları giysiler tanıtıldı.

Teknik Bilimler Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen yaptığı açıklamada "Sergimiz Tasarım Bölümümüz hoca ve öğrencilerinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar bunlar. Ayrıca ünlü bir firma bize yıl içerisinde çok kumaş gönderdi.Gönderdikleri kumaşlar üzerinden öğrencilerimiz kendi tasarımlarıyla model oluşturup kendilerine kıyafet diktiler. Bu çalışmada öğrencilerimizin modelleri ve grafik tasarım öğrencilerimizin çalışmalarını sergiliyoruz. Bu sergimizin bir amaçı da bize sunulan imkanlara teşekkür etmek. Burada asıl amacımız Teknik Bilimler Yüksekokulumuzun neler yapabileceğini insanlara gösterebilmek. Ara eleman yetiştiyoruz. İki yıllık bir okul olmamıza rağmen gerçekten çalışıyor olduğumuzu ve farkındalık oluşturarak güzel şeyler yapabildiğimizi gösterebilmek. Çalışmalarımızın basında da yer almasıyla birlikte Teknik Bilimler Yüksekokulu'na ilgi de artıyor ve bu da Giresun'u muhakkak ki tercih sebebi yapıyor, güzel çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Moda, Giresun Üniversitesi, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeteneklerini sergilediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]