Yetenekli eller çamura hayat veriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yetenekli eller çamura hayat veriyor - Son Dakika

Yetenekli eller çamura hayat veriyor

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) bünyesinde açılan ücretsiz seramik kursunda eğitim gören kursiyerler çamura adeta hayat vererek bir sanat eserine dönüştürüyor.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) bünyesinde açılan ücretsiz seramik kursunda eğitim gören kursiyerler çamura adeta hayat vererek bir sanat eserine dönüştürüyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) kentin 8 farklı noktasındaki tesislerde ücretsiz kurslar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda DENMEK'te gerçekleştirilen ücretsiz seramik kursu Denizlilerin en yoğun ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. DENMEK bünyesinde açılan ücretsiz seramik kursunda eğitim gören kursiyerler adeta çamura hayat vererek bir sanat eserine dönüştürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Seramik Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerler, ürettikleri eserlerle göz dolduruyor. Kurslara katılan kursiyerler hem öğreniyor, hem üretiyor, hem de ürettikleri ürünleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi içerisinde yer alan DENMEK El Sanatları Satış Merkezi'nde satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.


Kursiyerler memnun


Seramik kursuna katılan kursiyerler söz konusu hizmetten oldukça memnun olduklarını belirtirken, kurs sayesinde hem sosyal hayatlarına yeni bir renk geldiğini hem de ürettikleri ürünlerle mutlu olduklarını ifade ediyor. Seramik çamurunu önce tasarlayıp, sonrasında şekillendirdiklerini ifade eden Seramik Kursu Eğitmeni Aynur Mutlu, "Tüm işlemleri atölyemizde gerçekleştiriyoruz. İlk derslerde düz bir tabakla başlıyoruz ardından çok hızlı bir şekilde heykele varan bir yolculuğa çıkıyoruz. Kursiyerlerimiz burada sekizinci ayın sonunda çok ciddi bir eğitim almış oluyorlar. Kursumuza talep çok fazla. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir seramik atölyesinde bulunması gereken her türlü imkan bize sağlanıyor. Türkiye'de parmakla gösterilen atölyelerden birisindeyiz" dedi.


Emekli olduktan sonra bir arayış içerisine girdiğini ifade eden kursiyerlerden Sevilay Berber, "Seramik kursunu ziyaret ettim. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi edindim ve çok ilgimi çekti. Yapılan işler sergiler ortaya konulan ürünler gerçekten muhteşemdi. Ben de onların bir parçası olmak istedim. Denizli Büyükşehir Belediyesi güzel bir çalışma içerisinde. Seçtiği öğretmenler alanlarında yeterli ve uzman" diye konuştu. - DENİZLİ

Yenişehir, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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