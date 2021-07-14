Yetenekli espor oyuncuları için burs başvuruları başladı

Öğrencilerin, yeteneklerine ve girişim projelerine göre burslandırıldığı ApplyBAU sistemine, espor alanında kendini geliştirmek isteyen üniversite adayı öğrenciler için başvurular başladı. Ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya katılma şansı da sunan Bahçeşehir Üniversitesi Esports Merkezi, her yıl çok sayıda öğrenciye burs sağlıyor.

Dünyanın en iyi üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından hayata geçirilen ApplyBAU burslandırma sistemi, binlerce öğrenciye yetenekleri, girişimleri ve projeleri doğrultusunda burs imkanı sağlıyor. Espor ile eğitim hayatını birlikte yürütmek isteyen öğrenciler için ise ApplyBAU burs başvuruları başladı. Bu yıl düzenlenen üniversite sınavına giren her öğrencinin başvurabileceği ApplyBAU Espor bursuna 4 Ağustos tarihine kadar başvurmak mümkün.

OPERASYON TARAFINDAKİLERE VE OYUNCULARA BURS İMKANI

Sosyal medya, turnuva yönetimi ve yayın yönetimi gibi birçok alanda espor bursu sağlanırken, öğrenci hem üniversite takımında Türkiye ve dünyada birçok turnuvaya katılabiliyor hem de akademik kariyerine devam etme şansı yakalayabiliyor. 2017-2018 eğitim döneminden itibaren burslandırılmanın yapıldığı sistemde, şimdiye kadar 75 öğrenci burs aldı. Birçok oyunda bulunan espor takımları ile birlikte ülke içinde ve yurt dışında başarılı sonuçlar alan Bahçeşehir Üniversitesi, hem operasyon tarafındaki kişilere hem de oyunculara burs imkanı sağlamakta.

BAŞVURU HAKKINDA

Bunun yanı sıra, BAU espor programından mezun olan öğrenciler, sektörün önemli şirketlerinde de oyun hayatına devam etme fırsatı da yakalamakta. 4 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan başvurular için öğrenciler, www.applybau.com/espor adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.