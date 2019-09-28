Son Dakika Haberleri: Yetenekli öğrenciye ödül
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Yetenekli öğrenciye ödül

48 dakika önce

Genel yetenek alanında bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Şimal Tanık, okul idaresince ödüllendirildi.

Yetenekli öğrenciye ödül, System.String[]

Genel yetenek alanında bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Zeynep Şimal Tanık, okul idaresince ödüllendirildi.


Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, 3-A sınıfı öğrencisi Zeynep Şimal Tanık'ın 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğrenci seçme süreçlerini başarı ile geçerek, genel yetenek alanında bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazandığını söyleyerek, "2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibari ile Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'ne kayıt olan öğrencimize Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü olarak hediye takdim ettik. Öğrencimiz başta olmak üzere, emek harcayan aile ve öğretmenini tebrik ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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