Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, yeni bir aile dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Terör örgütü tarafından 2016'da kandırılarak dağa kaçırılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Faruk için Bitlis'in Güroymak ilçesinden oturma eylemine katılan baba Fadıl Kılıç, oğlunun Ahlat ilçesinde meslek yüksekokulunda okuduğunu, Bitlis merkeze geçiş yapmak istediğini söyledi.

Oğlunun bir sabah geçiş işlemleri için evden çıktığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını bildiren Kılıç, oğlunun ardından eşinin evlat acısına dayamayarak vefat ettiğini belirtti.

Kılıç, şöyle konuştu:

"Peşine düştük, çocuğu dağa kaçırmışlar diye öğrendik. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Bunlar zulmediyor. İsrail bunu yapmaz. Dünya benim sesimi duysun, kötü bir yoldur. Dinimizden uzaklaştırdıkları gençlerimizi hüsrana götürdüler. Bütün bu ailelere dönüp baksınlar. Selahattin Demirtaş ve HDP önderliği yapan kişilerin oğulları yüksek okullarda okuyor. Yurt dışında tur atıyor. Gariban çocukları dağın başında öldürüyorlar. Yeter artık, bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar. Benim oğlumu ve diğer ailelerin çocuklarını geri göndersinler. Yeter, bu zulmün sonu gelsin. Oğluma da sesleniyorum, eve gelsin. O yol kötü bir yoldur, katil yoludur, din yolu değil. Hep çocuklarımızı dinden uzaklaştırmışlar."