Son Dakika Haberleri: Yeterince su vermedikleri için Emirates Havayolları'nı mahkemeye veren yolcu davayı kaybetti
Son Dakika Dünya Yeterince su vermedikleri için Emirates Havayolları'nı mahkemeye veren yolcu davayı kaybetti

Yeterince su vermedikleri için Emirates Havayolları'nı mahkemeye veren yolcu davayı kaybetti

1 saat önce

Yeterince su servisi yapılmadığı için bayılarak düştüğünü ve ayak bileğini kırdığını iddia eden Avustralyalı yolcu Emirates Havayolları'na karşı açtığı tazminat davasını kaybetti. 54 yaşındaki Lina Di Falco yüzbinlerce dolarlık dava masraflarını üstlenmek durumunda kalabilir.

Yeterince su vermedikleri için Emirates Havayolları'nı mahkemeye veren yolcu davayı kaybetti, System.String[]

Yeterince su servisi yapılmadığı için bayılarak düştüğünü ve ayak bileğini kırdığını iddia eden Avustralyalı yolcu Emirates Havayolları'na karşı açtığı tazminat davasını kaybetti. 54 yaşındaki Lina Di Falco yüzbinlerce dolarlık dava masraflarını üstlenmek durumunda kalabilir.


Di Falco Avustralya'daki Victoria Yüksek Mahkemesi'ne açtığı davada 2015 yılı mart ayında Dubai'den Avustralya'nın Melbourne kentine doğru 14 saat süren uçuş sırasında dört kez su istediğini, hizmet alamayınca kalkarak tuvalete yöneldiğini, bu sırada baygınlık geçirerek düştüğünü ve ayak bileğini kırdığını belirtti. Kaza nedeniyle ameliyat geçiren ve iki ay işe gidemeyen Di Falco acı içinde olduğu, gündelik hayatını yürütmekte zorlanması sonucunda evliliğini kaybettiği ve arkadaşlarndan uzaklaştığını ileri sürdü.

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Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:27 
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