Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi - Son Dakika

Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi

05.05.2021 13:10
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi, System.String[]

İklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Denizli'de bulunan birçok barajda su seviyesinin düşmesine neden oldu.

İklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Denizli'de bulunan birçok barajda su seviyesinin düşmesine neden oldu. Barajların boş kalmasının ardından yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verince, çiftçi mağdur oldu.

Ülke genelinde iklim değişikliği sebebiyle birçok bölgede mevsimlerde değişiklik yaşanırken Denizli'de Nisan ayında beklenen yağışın düşmemesi, barajlarda su seviyelerinin azalmasına neden oldu. Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi de yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen mahallelerden biri oldu. Yağışların bu yıl yetersiz olması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı etrafında bulunan tarım arazilerine ekilen arpa ve buğdayların boyları uzamadan baş verdi. Mahallede bulunan çiftçiler 2020 yılında başlayan korona virüs salgını ile birlikte zorluk yaşadıklarını ve 2021 yılı Nisan ayında bekledikleri yağışların olmadığını belirtti.

"Arpaların, buğdayların boyları maalesef ki gelişmedi"

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, beklenen yağmur yağışı olmadığı takdirde kötü günlerin kapıda olabileceğini söyledi. 2020 yılında iklim değişikliğinin gözle görülür hale geldiğini 2021 yılında da devam ettiğini anlattı. Bir taraftan korona salgınıyla mücadele devam ederken diğer taraftan ekonomik sıkıntıların arttığını, kuraklık ve kıtlıkla karşı karşıya kalındığını aktaran Ceylan; "Maalesef 2020 yılında başlayan sıkıntılar ülkemiz için 2021'de de devam etmekte. Korona virüsle savaşıyoruz, kuraklıkla savaşıyoruz, ekonomi durumumuz çok kötü olmasa da çokta iyi diyemeyiz. Bu sene ne yazık ki gördüğünüz arpaların, buğdayların boyları maalesef ki gelişmedi. Çok acayip bir kuraklık var bu nedenden dolayı bu sene tahmin ediyorum herhalde çok ürünlerde ulaşım zor olacak. Hayvancıların ve çiftçilerin işi gerçekten zor olacak bu sene. Cenabı Allah bir an önce bu durumumuzu görsün, inşallah nasip olursa son dönemlerde bu yağmurlardan falan, bize imkan verirse, rabbim yağmur yağdırırsa birazcık kurtulma şansımız olabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Barajımızın yüzde 20'si ancak dolu"

Barajın geçtiğimiz yıllarda daha fazla suyunun olduğunu söyleyen Ceylan; "Bizim Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı, şu bulunduğumuz bölgelerde dahi bizim eskiden buralara kadar su çıkardı. Su seviyesi yol üzerinde olurdu, ama maalesef bu sene kurak geçmesinden dolayı barajımızın yüzde 20'si ancak dolu. Buradaki barajın yapım amacı da daha önce bildiğiniz gibi Denizli içme suyu projesiydi ama sonradan vazgeçildi. Ova kısmının sulaması buradan yapılıyor. İnşallah cenabı Allah bir an önce yağmuru verirse birazcık kurtulma şansımız olur diye düşünüyorum. Rabbim ülkemizin, vatandaşlarımızın milletimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi

Koronavirüs, Denizli, Çiftçi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler Kooperatif kuran kadınlar, köyü adeta dijital AVM'ye çevirdiler Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
14:40 Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!
14:36 Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı
14:32 Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı         
14:31
Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor         
14:27
Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma         
14:05
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement