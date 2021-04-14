Yeterli antikor, ikinci dozdan 3 hafta sonra - Son Dakika

Yeterli antikor, ikinci dozdan 3 hafta sonra

14.04.2021 10:53
Yeterli antikor, ikinci dozdan 3 hafta sonra, System.String[]

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 PCR Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Filiz Kaya, Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra etkili bağışıklık ve antikor oluşması için mutlaka belirli sürenin geçmesi gerektiğini söyledi.

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 PCR Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Filiz Kaya, Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra etkili bağışıklık ve antikor oluşması için mutlaka belirli sürenin geçmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Sinovac aşısında ikinci dozu yaptırdıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor seviyelerinin etkin seviyeye ulaştığını söyleyebiliyoruz. Yani 3 hafta beklememiz gerekiyor" dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 PCR Laboratuvarı Sorumlusu ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Kaya, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların kesinlikle rahat olmamaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Aşı yaptırdıktan sonra etkili bir bağışıklık ve antikor oluşması için mutlaka belirli bir sürenin geçmiş olması gerekiyor. Ülkemizde ilk Sinovac aşısı uygulandı. Bu aşının etkin bir hale gelmesi için iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor. Birinci doz aşı olduktan sonra ikinci doz aşı uygulanıyor. Bu ikinci doz aşıyı yaptırdıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor seviyelerinin etkin bir seviyeye ulaştığını söyleyebiliyoruz. Yani iki aşı arasında tek bir aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuk beklemiyoruz. İkinci doz aşıdan sonra antikor yanıtı aslında hemen ulaşmaya başlıyor; ama bu yanıtın yeterli düzeye ulaşması ancak 3'üncü haftadan sonra oluyor. Yani 3 hafta beklememiz gerekiyor" dedi.

'AŞILI OLUP POZİTİFLEŞEN VAKALARIMIZ OLUYOR'Kaya, birinci ve ikinci aşı arasında virüs kapan vakalara rastladıklarını belirterek, "Birinci aşıyı yaptırdıktan sonra pozitif olanlar hatta ikinci aşıyı yaptırdıktan sonra da sağlık çalışanları arasında da tekrardan pozitifleşen vakalarımız oluyor ama tekrardan yakalanan hastaların hastalığı ağır geçirip geçirmeme ihtimalleri ile ilgili şu anda açıkçası net veriler yok elimizde. Temel olarak bakarsak bu aşılar vücudumuzun virüsü tanımasını sağlıyor. Aşı sonrası oluşan bağışıklığın düzeyinin ve bu bağışıklığın ne kadar süreyle devam ettiğinin net verileri henüz elimizde yok. Bu yüzden aşı yaptırmış olsak bile mutlaka hiç hastalanmamışız, hiç aşı olmamışız gibi kişisel koruyucu önlemlerimize tamamen dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.'POZİTİFLİK ORANIMIZ 2 KATINA ÇIKTI'

Prof. Dr. Kaya, şubat ayında hastaneye gelen hastaların çok azaldığını; ama şu anda arttığına dikkat çekerek, "Mart ayından bazı kısıtlamaların kaldırılması ve okulların, restoranların açılması gibi insan hareketliliğini artıran faktörler nedeniyle hem test sayılarında hem de pozitiflik oranlarında her geçen gün bir artış görüyoruz. Mart ayı itibarıyla hastanemiz laboratuvarında yaptığımız test sayısı, şubat ayına oranla yaklaşık 5 katına çıktı. Pozitiflik oranlarımız da 2 katına çıktı ve maalesef bu artış devam ediyor" dedi.


Yeterli antikor, ikinci dozdan 3 hafta sonra
Yeterli antikor, ikinci dozdan 3 hafta sonra
Yeterli antikor, ikinci dozdan 3 hafta sonra

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, PCR Testi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeterli antikor, ikinci dozdan 3 hafta sonra - Son Dakika


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