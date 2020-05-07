"Yeterli bakliyatımız var, endişe etmeyin" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Yeterli bakliyatımız var, endişe etmeyin' - Son Dakika Ekonomi

"Yeterli bakliyatımız var, endişe etmeyin"

13 dakika önce

Türkiye'de bakliyat, pirinç ve tahılda hasat zamanına kadar herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (İHBİR) Işılay Reis, "Haziran buğday ve mercimek hasadı, temmuz-ağustos dönemi nohut...

–Türkiye'de bakliyat, pirinç ve tahılda hasat zamanına kadar herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (İHBİR) Işılay Reis, "Haziran buğday ve mercimek hasadı, temmuz-ağustos dönemi nohut hasadı, eylül ayı gibi de kuru fasulye ve çeltik hasadı başlayacak. Türkiye'de halihazırda talebi karşılayacak yeterli ürünümüz var, endişe etmeye gerek yok" dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (İHBİR) Işılay Reis, koronavirüs salgını sürecinde sürdürülebilir tarımın ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurgulayarak, "Bir ülkenin önceliği sürdürülebilir tarım olmalıdır. Özellikle stratejik ürünlerde kendi kendine yeterlilik, gıda güvencesi ve güvenliğinin vazgeçilmezidir" diye konuştu.

"DAMAK KODLARIMIZ ÖZÜNE DÖNDÜ"

Son yıllarda beslenme tercihlerinde değişiklik olduğuna dikkat çeken Reis, "Geleneksel yemek yapma kültürümüzden ve lezzetlerimizden uzaklaştık. Bu değişim obeziteyi beraberinde getirdi. Evlerimizde olduğumuz bu dönemde sağlığımız için kendi geleneksel lezzetlerimize ciddi bir dönüş sağlandı. Ev yemeğinin sağlık açısından faydasını bir kere daha anlamış olduk. Bu süreç damak kodlarımızın özüne dönmesine neden oldu. Umarız ki hatırlamış olduğumuz damak tatlarımızı farklı kültürlerin tatlarına bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle alınan önlemleri sıralayan Reis, "Tarım sektörüne destek olmak için bu süreçte düşük faizli kredi desteği verileceği, çiftçilerin kullandığı kredilerin bir kısmının sübvanse edileceği ve hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilerin bazı kira ödemelerinin erteleneceği ve yine çiftçilerin kredi borcunun 6 ay ertelendiğini belirten iyi haberler, bu süreçte çitçilerimizin yüzünü güldürdü" dedi.

"2023 HEDEFLERİMİZİ KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin salgını en iyi şekilde yönettiğini ifade eden Işılay Reis, "Şirketlerin aldığı önlemler ve hükümetin desteği ile ticaretin devamlılığı sağlandı. Dış pazarda sınırların açılmasıyla beraber ihracatta da güçlü atılımlar yaşanacak. İHBİR olarak 2023 hedeflerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte veri tabanı iş birliği anlaşmamız sayesinde üye firmalarımızın ticarete devam etmelerini sağlıyoruz. Evlerinden, ofislerinden istedikleri firmalara ulaşabiliyorlar.  Stabil duruma geldiğimiz dönemde ticarette büyük hacimli adımlar olacağının kanaatindeyiz. Bizler ülkemiz için üretmeye ve her zorlu koşulda destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:18 Kaynak: DHA


Son Dakika

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