Yeterli kar yağmayan Erzurum'da kuraklık endişesi - Son Dakika

YURT genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, son yılların en az kar yağışının gerçekleştiği Erzurum'da da kuraklık endişesi yaşanıyor. Dünyada ve Türkiye'de iklimlerin değiştiğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, etrafı yüksek dağlarla çevrili Erzurum'da havzalardaki bitki örtüsünün korunması ve Palandöken Kayak Merkezi'nde uygulanan kar saklama çalışmasının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Mervim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı ve buna bağlı olarak yeterli yağış olmaması nedeniyle yurt genelinde yaşanan kuraklıktan Erzurum da etkilendi. Metrekareye ekim ayında 7,1 kilogram, kasım ayında 30,2 kilogram aralık ayının 15 gününde ise 7,9 kilogram yağışın düştüğü Erzurum'da araziler susuz kaldı. Erzurum'un son 20 yılın en kurak dönemini geçirdiğini belirten Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Aralık ayının ortası olmasına rağmen arazide gezebiliyorsak bu kuraklığın en büyük belirtisidir. Şu anda en az 40-50 santimetre kalınlığında kar olması gerekiyordu. Ama görüldüğü gibi hiç kar yok. Eğer ileriki günlerde kar yağmazsa 2021 yılı çiftçimiz için olumlu bir yıl olmayacaktır. Şehrimizde bulunan su kaynakları da son yılların en düşük debisinde. Bu da kuraklığın bir diğer belirtisidir. Karın yağmaması ve su kaynaklarındaki azalma, çiftçilerimiz için hayra alamet değil. Devletin hükümetin şimdiden tedbir alması gerekir" diye konuştu.