Son Dakika Haberleri: Yeterli ve Dengeli Beslenme Eğitimi Yapıldı

Yeterli ve Dengeli Beslenme Eğitimi Yapıldı

2 saat önce

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube personeli tarafından, Kuvayı Milliye İlköğretim Okulunda 150 öğrenciye yeterli ve dengeli beslenme eğitimi verildi.

Yeterli ve Dengeli Beslenme Eğitimi Yapıldı, System.String[]
Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube personeli tarafından, Kuvayı Milliye İlköğretim Okulunda 150 öğrenciye yeterli ve dengeli beslenme eğitimi verildi.

Verilen eğitimde et, süt, sebze ve tahıl ürünlerinin çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi üzerindeki olumlu etkisi, günlük hangi üründen ne miktarda tüketileceği, yeterli miktarlarda et, süt, sebze ve tahıl ürünlerinden tüketilmediğinde ne türlü sorunlar ve hastalıklarla karşılaşacağı yetkili personel tarafından öğrencilere anlatıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel
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