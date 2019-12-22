Yeterlilik belgesi olmayan satıcılardan ev almayın - Son Dakika
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Yeterlilik belgesi olmayan satıcılardan ev almayın

6 saat önce

Erzurum'da emlak da mesleki yeterlilik kapsamında uygulama ve teori sınavı düzenlendi.

Yeterlilik belgesi olmayan satıcılardan ev almayın, System.String[]

Erzurum'da emlak da mesleki yeterlilik kapsamında uygulama ve teori sınavı düzenlendi. Konut almak ve satmak isteyenlerle ilgili alınan karar gereğince, mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan kişiler emlak pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunamayacak.


Amerika ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de emlak da mesleki yeterlilik sınavları yapılıyor. Bu kapsamda Erzurum'da da uygulama ve teori sınavı gerçekleşti. İstanbul Mesleki Sınav Merkezi tarafından yürütülen sınavlara çok sayıda emlak satıcısı katıldı.


Erzurum Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı Bünyamin Canlar, "31 Ağustos 2020 itibariyle 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' olmayan emlakçılar faaliyetlerine devam edemeyeceğini belirterek, "5 Haziran 2018 öncesinde hem oda kaydı hem vergi levhası kaydı, hem de Halk Eğitim Merkezlerinden emlakçılık alanı ile ilgili alınan kurs sertifikasını ibraz edemeyen tüm emlakçıların "Mesleki Yeterlilik Belgesi" alması gerekiyor. Bu kapsamda 31 Ağustos 2020 itibariyle mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler emlak pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunamayacaktırlar. Vatandaşların mutlaka emlak alırken yetki belgesi olan emlakçıları tercih etmeleri gerekiyor" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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