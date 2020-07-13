Yetersiz alt yapı yangınlara davetiye çıkarıyor - Son Dakika

Malatya Kanatlı Hayvan Üreticiler Birliği Başkanı Serdar Yıldız, Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesinde birçok hayvansal işletmeler ile tarımsal bahçelerin bulunduğu bölgede elektrik alt yapısının sorunlu ve yetersiz olması nedeniyle mağdur olunduğunu ifade etti.



Görgü Mahallesinde bugün TEDAŞ'a bağlı aydınlatma direği tellerinden sıçradığı iddia edilen kıvılcım ile anız yangını çıktığını ifade eden Malatya Kanatlı Hayvan Üreticiler Birliği Başkanı Serdar Yıldız, zamanında müdahale sonucu bölgedeki kanatlı hayvan işletmelerinin tehlikeyi atlattığını söyledi.



Bölgede elektrik altyapısının yetersiz, sorunlu ve direklerinin yolun ortasında olduğunu ifade eden Yıldız, "2017 yılında elektrik dağıtım şirketine yazılı olarak bildirilmesine rağmen elektrik dağıtım şirketinin sorunu çözmemesi sonucu bugün tekrar tellerden kıvılcım çıkarak anızlar tutuşmuştur. Mahalle sakinleri tarafından yangın söndürülmüş ve daha sonra itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmişlerdir. Eğer iki gün önce arpalar biçilmeseydi, 10 bin dekardan fazla ekinin yanmasıyla sonuçlanabilirdi bugünkü yangın. Daha önce bahar aylarında da aynı sorun yaşanmıştı. Görgü Mahallesi Muhtarı ile birlikte elektrik dağıtım şirketine giderek sorunu tekrardan yetkililere bildirilmesine rağmen sonuç alınmamıştır. Şu an elektrik direklerinin hepsi yolun ortasında duruyor ve elektrik direğinin bir tanesi her gün onlarca insanın geçtiği yolun üzerine düştü düşecek. İnşallah birinin başına bir kaza gelmeden yetkililer müdahale eder" diye konuştu. - MALATYA