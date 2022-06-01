Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler

İzmir Şehir Hastanesi yemekhanesinde kaydedilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

YEMEKLERİN YETERSİZ VE NİTELİKSİZ OLDUĞUNU İFADE ETTİLER

Şantiye yemekhanesinde yemeklerin yetersiz ve niteliksiz olduğu gerekçesiyle tepki gösteren işçilerin aldıkları yanıtın ardından isyan çıkardıkları öğrenildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İnternete düşen görüntülerde çok sayıda işçinin kendilerine hakaret edildiğini öne sürerek masa ve sandalyeleri kırdıkları ve yemekhaneyi savaş alanına çevirdikleri anlar yer aldı.