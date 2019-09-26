Yeti Efsanesi
2 saat önce
"Yeti Efsanesi"Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Yeti Efsanesi"; çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya'nın zirvelerine kadar uzanan macerasını konu alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:25 Kaynak: AA
"Yeti Efsanesi"
Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Yeti Efsanesi"; çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya'nın zirvelerine kadar uzanan macerasını konu alıyor.
Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası kesildi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş'ın "Sen benimsin, ben seninim" türküsünü seslendirdi