Son Dakika Haberleri: Yeti Efsanesi
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Yeti Efsanesi

2 saat önce

"Yeti Efsanesi"Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Yeti Efsanesi"; çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya'nın zirvelerine kadar uzanan macerasını konu alıyor.

"Yeti Efsanesi"

Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Yeti Efsanesi"; çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya'nın zirvelerine kadar uzanan macerasını konu alıyor.

Yeti Efsanesi

Todd Wilderman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:25 Kaynak: AA
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