"Yeti Efsanesi"

Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönettiği haftanın animasyon filmi "Yeti Efsanesi"; çatılarında bir Yeti ile tanışan genç Yi ve arkadaşlarının Şangay sokaklarından Himalaya'nın zirvelerine kadar uzanan macerasını konu alıyor.