Yetim Aileleri Yararına Moral ve Motivasyon Konseri

Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayapınar Şubesi tarafından yetim aileler yararına moral ve motivasyon konseri düzenlendi.

Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayapınar Şubesi tarafından yetim aileler yararına moral ve motivasyon konseri düzenlendi.



Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim aileleri yararına düzenlenen etkinliğe Diyarbakır İl Müftüsü Selim Karabayır, Aile ve Sosyal İşler Daire Başkanı Handan Eker, İl müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. Yoğun katılımın olduğu konser sanatçılar Yusuf Didar'ın seslendirdiği ilahi ve ezgiler, Ali Aktaş'ın seslendirdiği türkü ve halaylar ile coşkulu bir havada yapıldı.



Yetim aileleri ve çocukları yararına organize edelin konserden gelen gelirlerin, yetim ve öksüz çocuklar için harcanacağı, giyim ve gıda olarak ailelerine destek olma adına verileceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti

Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt

Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var'

Fındık İhracatı Geçen Yıl 1,6 Milyar Dolar Kazandırdı