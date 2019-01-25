Yetim Aileleri Yararına Moral ve Motivasyon Konseri
2 saat önce
Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayapınar Şubesi tarafından yetim aileler yararına moral ve motivasyon konseri düzenlendi.
Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayapınar Şubesi tarafından yetim aileler yararına moral ve motivasyon konseri düzenlendi.
Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim aileleri yararına düzenlenen etkinliğe Diyarbakır İl Müftüsü Selim Karabayır, Aile ve Sosyal İşler Daire Başkanı Handan Eker, İl müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. Yoğun katılımın olduğu konser sanatçılar Yusuf Didar'ın seslendirdiği ilahi ve ezgiler, Ali Aktaş'ın seslendirdiği türkü ve halaylar ile coşkulu bir havada yapıldı.
Yetim aileleri ve çocukları yararına organize edelin konserden gelen gelirlerin, yetim ve öksüz çocuklar için harcanacağı, giyim ve gıda olarak ailelerine destek olma adına verileceği belirtildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:08 Kaynak: İHA
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