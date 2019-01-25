Son Dakika Haberleri: Yetim Aileleri Yararına Moral ve Motivasyon Konseri

Yetim Aileleri Yararına Moral ve Motivasyon Konseri

2 saat önce

Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayapınar Şubesi tarafından yetim aileler yararına moral ve motivasyon konseri düzenlendi.

Yetim Aileleri Yararına Moral ve Motivasyon Konseri, System.String[]
Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayapınar Şubesi tarafından yetim aileler yararına moral ve motivasyon konseri düzenlendi.

Diyarbakır Kayapınar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yetim aileleri yararına düzenlenen etkinliğe Diyarbakır İl Müftüsü Selim Karabayır, Aile ve Sosyal İşler Daire Başkanı Handan Eker, İl müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. Yoğun katılımın olduğu konser sanatçılar Yusuf Didar'ın seslendirdiği ilahi ve ezgiler, Ali Aktaş'ın seslendirdiği türkü ve halaylar ile coşkulu bir havada yapıldı.

Yetim aileleri ve çocukları yararına organize edelin konserden gelen gelirlerin, yetim ve öksüz çocuklar için harcanacağı, giyim ve gıda olarak ailelerine destek olma adına verileceği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

Selim Karabayır, Türkiye, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt

Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var' Fındık İhracatı Geçen Yıl 1,6 Milyar Dolar Kazandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:29:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetim Aileleri Yararına Moral ve Motivasyon Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]