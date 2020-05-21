Yetim ailelerine gıda yardımı - Son Dakika

Yetim ailelerine gıda yardımı

Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin bağışladığı binlerce gıda kolisi, Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla binlerce aileye ulaştırıldı.

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Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin bağışladığı binlerce gıda kolisi, Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla binlerce aileye ulaştırıldı.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla, il merkezi ve tüm ilçelerde başta yetim aileleri olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda kolileri, Vefa Destek grupları çalışanlarınca tek tek kapılara teslim edildi.


Evlerine kadar teslim edilen ve ramazan ayında bütçelerine destek olan gıda kolilerini alan yetim ve ihtiyaç sahibi aileler, hayır sahiplerine ve dağıtımları yapan Vefa Destek gruplarına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yetim ailelerine gıda yardımı - Son Dakika

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