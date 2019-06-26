Son Dakika Haberleri: Yetim çocuklar için karne şenliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Yetim çocuklar için karne şenliği düzenlendi

1 saat önce

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince kentteki yetim çocuklara yönelik karne şenliği düzenlendi.

Yetim çocuklar için karne şenliği düzenlendi, System.String[]
Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince kentteki yetim çocuklara yönelik karne şenliği düzenlendi.
Poyrazlar Gölü mesire alanında organize edilen şenliğe, İHH'nin destekte bulunduğu Türk ve yabancı yetim çocuklar ile yakınları katıldı.
İHH gönüllüleriyle futbol, voleybol, halat çekme ve çuval oyunu oynayan yetim çocuklar, hep birlikte piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.
Daha sonra parmak boyası etkinliğine katılan çocuklar, gönüllerinden geçenleri resmetti.
Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında düzenledikleri altıncı organizasyonda, Türk ve yabancı yaklaşık 150 yetimin şenlikte buluştuğunu anlattı.
Şenlikte çeşitli yarışmalar düzenlediklerini, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdiklerini anlatan Sezer, "Arkadaş ortamı oldu. Büyük bir bez parçası da getirdik. Oraya her gelen yetim, kendisine bölge oluşturup resim çiziyor. Ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Bunu daha sonra çerçeveletip derneğimize asmayı düşünüyoruz." dedi.
Derneğin yetim biriminden sorumlu Salih Bakkaloğlu da çocukların gönlüne girmeyi, onlara farklı bir gün yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, etkinliğe destek olan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:53 Kaynak: AA
poyrazlar gölü, türk, sakarya, ihh, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Opr. Dr. Kemal Bayazıt 89 yaşında hayatını kaybetti Galatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, Başakşehir'in yeni yengesi çıktı AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:23:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetim çocuklar için karne şenliği düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]