Yetim çocuklar Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi - Son Dakika

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Kış Şenliği" kapsamında yetim çocuklar, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Şenliğe katılan 25 yetim çocuk, kızaklarla kaydı ve kar topu oynadı.

Kastamonu İHH Arama Kurtarma Birimi sorumlusu Serdar Topaç, gazetecilere, ülke genelindeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kastamonu'da da önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Topaç, "Ilgaz'da çocuklarımız doyasıya güldü, eğlendi. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu. Onların sıkıntılarına biraz da olsa ortak olabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Topaç, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmak istediklerini vurgulayarak, "İHH, 103 ülke ve bölge ile Türkiye genelinde 130 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor. Yetim sponsorluk sistemimizde bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul, bir yetime sponsor olabiliyor. Aylık 150 lira bağışlayarak sponsoru olduğu yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli katkı sağlayabiliyor. Kastamonu'da da derneğimize kayıtlı 200 yetim çocuğumuz bulunmakta." ifadelerini kullandı.