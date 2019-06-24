Son Dakika Haberleri: Yetim çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Yetim çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim çocuklar için düzenlediği uçurtma şenliğinde yetimlerin uçurtmaları gökyüzünü süsledi.

Yetim çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim çocuklar için düzenlediği uçurtma şenliğinde yetimlerin uçurtmaları gökyüzünü süsledi.

Ali Dağı Mesire alanında düzenlenen piknik etkinliğine 200 yetim çocuk ve aileleri katıldı. Piknik etkinliğinde çeşitli oyunlar oynandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci ve dernek yöneticilerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte halat çekme, yumurta taşıma, çuval içinde zıplama gibi oyunlar oynandı. Daha sonra ise Ali Dağı zirvesinde yetim çocuklar uçurtma uçurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, etkinliğinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katılım sağlayan yetimlere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Adıyaman, İnsani Yardım Vakfı, İHH, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yetim çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]