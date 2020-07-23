Yetim çocuklara bayramlık hediye edildi - Son Dakika

Umut Kervanı Derneği Batman Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle 70 yetim çocuğa Kurban Bayramı öncesi bayramlık giysi armağan edildi.

Kentte tespit edilen 70 çocuk bir giyim mağazasında beğendikleri giysi ve ayakkabıları seçti.

Umut Kervanı Derneği Batman Şube Başkan Yardımcısı Şenol Bozan, yetimlerin Peygamberin emaneti olduğunu vurguladı.

"Yetim gülerse ümmet güler" bilinciyle hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren Bozan, hayırseverlerin yaptıkları yardımların çok değerli olduğunu aktardı.

Bozan, dernek olarak bayram öncesi çocuklara bayramlık hediye etmeyi geleneksel hale getirdiklerini dile getirerek, "Bu tür hatırlı projelerin devamlılığı önemli. Hayırseverlerin katkıları büyük önem arz ediyor. Bu Kurban Bayramı'nda öncesinde de 70 yetim kardeşimizin bayramlık ihtiyacını karşılayarak, sevinçlerine ortak olduk. Katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür ederiz." diye konuştu.