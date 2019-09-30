Isparta'da, İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İyilikte Yarışanlar Derneğince, yetim çocuklara yardım paketi dağıtıldı.

Kentte çeşitli okulları ziyaret eden dernek üyeleri, önceden tespit ettikleri 200 yetim öğrenciye yardım paketini takdim etti.



İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İl Temsilcisi Ramazan Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu paketlerin babası olmayan yetim çocuklar için hazırlandığını söyledi.

Paketlerin her ay yetim öğrencilere dağıtıldığını belirten Toker, "Bir hafta hiç harçlık almayan çocuklar ya da çocuklarına harçlık veremeyen aileler ve çocukları bunun kıymetini iyi bilir. Çocuklarımız paketlerde bir aylık kantin desteği buluyor. Onların da harçlık hakkı var, çalışmalarımız okulları bitene kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.