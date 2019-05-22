Son Dakika Haberleri: Yetim Çocuklardan İstanbul Valisi ve İbb Başkan Vekili Ali Yerlikaya'ya Ziyaret

Yetim Çocuklardan İstanbul Valisi ve İbb Başkan Vekili Ali Yerlikaya'ya Ziyaret

7 saat önce

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla yetim çocukları misafir etti.

Yetim Çocuklardan İstanbul Valisi ve İbb Başkan Vekili Ali Yerlikaya'ya Ziyaret, System.String[]
İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla yetim çocukları misafir etti.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Reşat Başer ve yetim çocukları ağırladı. İBB Başkan Vekili Yerlikaya, 2004 yılından beri Müslüman ülkelerde yetim çocukların farkındalığına dikkat çekmek için ilan edilen "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Kerkük, Nijer, Filistin, Azerbaycan ve Bosna Hersek'ten gelen yetim çocuklarla sohbet etti. Sohbetin ardından çocuklar ülkelerinden getirdikleri hediyeleri İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya'ya verdi.

Yetim çocukların ziyaret programı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:31 Kaynak: İHA
İnsani Yardım Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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