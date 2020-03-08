Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua - Son Dakika
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Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua

6 saat önce

Kayseri'de Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kayseri Şubesi tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerler için kesilen kurbanların etleri yetim çocuklara dağıtıldı.

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Kayseri'de Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kayseri Şubesi tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerler için kesilen kurbanların etleri yetim çocuklara dağıtıldı.

Sendika üyeleri tarafından kesilen kurban etleri yemek yapılarak, merkez Melikgazi ilçesi Beştepeler Mesire Alanı'nda kurulan çadırlarda, yetim çocuklara ikram edildi.

Yemeğin ardından 60 yetim çocuk, Suriye'de görevli askerler ve bölgede şehit düşen Mehmetçikler için dua etti.

TOÇ BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim çocukların ettikleri duanın Allah katında önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimiz için Yasin-i şerifler ve Fetih suresi okumuştuk. Dün de bunun mevlidini yaptık. Bugün de sendika üyelerimizle beraber Mehmetçiğimiz için 3 adet kurban kestik. Yemeğin ardından kahraman Mehmetçiklerimizin muzaffer olması için çocuklarımızla beraber dua ettik. Yetim çocukların yetim ailelerin duaları kabul olur diye dualarımıza onları da katmak istedik."

Yardımsever Süleyman Akkaya ise İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu tarz programlara yetim çocuklarımızı davet ediyorum. Dört duvar arasında hayatı geçen çocuklarımızı bu tarz programlara getirerek sosyalleşmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kayseri, Suriye, İdlib, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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