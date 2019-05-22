Yetim Çocuklardan Yerlikaya'ya Ziyaret
8 saat önce
İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Başkanı Başkanı Reşat Başer ve yetim çocukları ağırladı.
İstanbul Valisi
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:22 Kaynak: AA
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, "Dünya Yetimler Günü" vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
Yetim Birimi Başkanı Başkanı Reşat Başer ve yetim çocukları ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, 2004 yılından beri Müslüman ülkelerde yetim çocukların farkındalığına dikkati çekmek için ilan edilen "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Başer'in başkanlığında kendisini ziyaret eden Kerkük
, Nijer
, Filistin
, Azerbaycan
ve Bosna Hersek
'ten gelen yetim çocuklarla sohbet etti.
Sohbetin ardından çocuklar ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Ali Yerlikaya'ya verdi.
Yetim çocukların ziyaret programı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
YSK, İstanbul Seçiminin İptaline İlişkin Gerekçeli Kararı Açıkladı
İmamoğlu'ndan Gerekçeli Karar Sonrası İlk Açıklama: Hiçbir Şey İfade Etmiyor
Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok
İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi