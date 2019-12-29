Yetim çocukları Muş'dan getirip Bursa'da sağlık taramasından geçirdiler - Son Dakika
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Yetim çocukları Muş'dan getirip Bursa'da sağlık taramasından geçirdiler

6 saat önce

Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muş'tan 50 yetim ve öksüz çocuğu Bursa'ya getirip sağlık taramasından geçirtti.

Yetim çocukları Muş'dan getirip Bursa'da sağlık taramasından geçirdiler, System.String[]

Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muş'tan 50 yetim ve öksüz çocuğu Bursa'ya getirip sağlık taramasından geçirtti.


Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), 'Yetimi Güldür ki Sen de Gülesin' projesi ile Muş Bulanık'tan 50 öksüz ve yetim çocuğu Bursa'ya getirdi. Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler, Bursa Verem Savaş Dernek Başkanlığında kan alınıp röntgen filmi çekilerek sağlık taramasından geçirildi. Dernek Başkanı Dr. Timur Yıldız, Muş'tan Bursa'ya gelen yetim ve öksüz çocuklarla tek tek ilgilendi.


Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) Başkanı Selahattin Turan, "Dernek olarak hazırlamış olduğumuz projeydi. Bulanık'tan Bursa'ya kardeşlik köprüsü kurduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan kurul, projemiz onaylandı. Bu proje kapsamında buraya gelen kardeşlerimizin mutluluğu için her türlü katkılarımızı yaptık. Bursa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirerek gençlerimize unutamayacakları bir program düzenledik. Bursa'da sağlık taramasından geçmeden gitmesinler diyerek onları Bursa Verem Savaş Derneğine getirerek sağlık taramasından geçirdik. Bu imkanı bize sunan Dernek Başkanı Dr. Timur Yıldız hocama ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.


Bursa Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Timur Yıldız, "Derneğimiz kamu yararına bir dernektir. Muş Bulanık ilçesinden ilimize gelen öğrenci kardeşlerimize ne yapabilirizin düşüncesi içerisinde kardeşlerimizi sağlık taramasından geçirdik" diye konuştu.


Sağlık taramasından geçen öğrenciler ise, "Bursa'da olmaktan çok mutluyuz. Bugün sağlık taramasından geçtik. Bu zamana kadar hiç bu kadar detaylı sağlık taramasından geçmedik. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Türkiye, Bursa, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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