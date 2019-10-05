Son Dakika Haberleri: "Yetim Gülerse Dünya Güler" etkinliği
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"Yetim Gülerse Dünya Güler" etkinliği

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, "Yetim Gülerse Dünya Güler" etkinliği düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca, "Yetim Gülerse Dünya Güler" etkinliği düzenlendi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel İlçe Temsilcisi İsmail Demirci, Karamürsel Belediyesi, Utaş Turizm ve Karamürsel Kooperatifi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte, hediye çekilişinden elde edilecek olan gelirin, Tayland Pattani bölgesine yapılması planlanan Kur'an kursu inşaatı için kullanılacağını ifade eden Demirci, "İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi kapsamında, öncelikle çocukların gönüllerine dokunmak istedik, istedik ki bu özel çocuklarda eğlensinler." dedi.

Konuşmanın ardından İnsani Yardım Vakfı İHH Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer tarafından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra çocuklar için Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu, ilahiler söylendi.

Etkinlik,hediye çekilişiyle sona erdi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve vatandaşlar katıldı.

İnsani Yardım Vakfı, İsmail Demirci, Karamürsel, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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