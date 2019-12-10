Son Dakika Haberleri: Yetim ilaçlar yetim kalmasın: Beklentiler büyük
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Yetim ilaçlar yetim kalmasın: Beklentiler büyük

6 saat önce

“Yetim ilaç" konusunu ayrıntılı düzenleyen bir yönetmelik hazırlanması çağrısı giderek güçleniyor.

Yetim ilaçlar yetim kalmasın: Beklentiler büyük, System.String[]

Yetim ilaç (orphan drug) olarak adlandırılan, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan, bilimselliği kabul edilmiş, üretimi az ve bu nedenle üretim maliyeti yüksek olan, ilaç endüstrisinin de kar oranı düşük olduğu için yatırım yapmaktan çekindiği ilaçların meclis gündeminde ele alınması için son dönemde yoğun çaba sarf ediliyor.


Yetim ilaçlar konusu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giriyor. Sağlık Bakanlığı, yetim ilaçları Avrupa ve ABD'deki muadil sağlık kurumlarının kriterlerini baz alarak kabul ediyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:16 
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