'Yetim' kuzusu, yanından ayrılmıyor - Son Dakika

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde restoran işletmecisi Şevki Bozkurt'un, 5 günlükken annesi ölen kuzusu, bir an olsun yanından ayrılmıyor. Ailenin altını bezleyip, biberonla beslediği 'Yetim' adını verdikleri kuzu, ilçenin de maskotu oldu.

Kemaliye ilçesinde oturan Şevki Bozkurt, köyde baktığı koyunlardan biri ölünce, 5 günlük kuzusunu ilçe merkezindeki evine getirip, eşine Sevgililer Günü'nde hediye etti. Aile bireyleri, 'yetim' ismini verdikleri kuzuya bir bebek gibi bakmaya başladı. 25 günden beri ailenin altını bezleyip, biberonla süt vererek beslediği kuzu, Şevki Bozkurt'un yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sabahları Şevki Bozkurt ile birlikte restorana giden kuzu, gününü büyük bir bölümünü burada geçiriyor. Restorana gelen müşterilerin de yakından ilgilendiği Yetim, akşam da sahibiyle birlikte yeniden eve dönüyor.Uzun yıllardır ilçede restoran işletmeciliği yapan Şevki Bozkurt, kuzunun doğduktan 5 gün sonra annesinin öldüğünü ifade ederek, "O gün, sevgililer günüydü. Gittim, köyden aldım, getirdim ve eşime Sevgililer Günü hediyesi olarak verdim. Onu büyüttük, yıkadık, temizledik, aileden biri yaptık. 20- 25 gündür de bizimle böyle lokantada, çarşıda dolaşıyor, seviyoruz. Müşteriler buna hayran. Turistik Doğu Eskpresi ile gelen yolcular, Yetim ile fotoğraf çektiriyor. Aileden biriymiş gibi beraber kahveye gidiyoruz. Fırına ekmek almaya gidiyoruz. Haftada 2-3 gün yıkıyoruz. Artık büyüyünce ne yapacağız, bilmiyorum" diye konuştu.