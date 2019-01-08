Son Dakika Haberleri: Yetim Öğrencilerin İsteklerini Gerçekleştirdiler

Yetim Öğrencilerin İsteklerini Gerçekleştirdiler

38 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi müdürü ve öğretmenleri, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesiyle ilçedeki 25 yetimin isteklerini yerine getirdi.

Yetim Öğrencilerin İsteklerini Gerçekleştirdiler, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi müdürü ve öğretmenleri, "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesiyle ilçedeki 25 yetimin isteklerini yerine getirdi.

Proje kapsamında Nizip İlkokulunu ziyaret eden Yahya Altınbaş Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Taşkesen ve öğretmenlerden Zühre Kırmızıateş, burada öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra istedikleri eşyaları verdi.

Taşkesen, proje kapsamında ilçe genelinde 25 öğrencinin hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje sayesinde yetim öğrencilerin kendilerine ulaştırdıkları mektuplarda belirtilen istekleri yerine getirdiklerini ifade eden Taşkesen, "Ziyaret ettiğimiz okullardaki yetim öğrencilerimizle bir araya gelerek istemiş oldukları ne varsa kendilerine verdik, çok mutlu oldular. Bizler de bu mutluluğa ve onların gözlerindeki heyecana ortak olduk. Bu da bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bu nedenle projede yer alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Gaziantep, Anadolu Lisesi, Nizip, Güncel
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