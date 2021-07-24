Yetim Vakfı, Kurban Bayramı'nda 23 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı - Son Dakika

Yetim Vakfı, hayırseverlerin bağışladığı kurban hisselerini Türkiye ile 22 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kurban İbadet, Yetim Emanet" sloganıyla düzenlenen kurban organizasyonu, Türkiye ile kıtlık, savaş, hastalık gibi sebeplerle pek çok can kaybının yaşandığı ve yetim ailelerinin yoğunlukta bulunduğu 22 ülkede gerçekleştirildi.

Kurban organizasyonuyla yetim aileleri, mazlum, mağdur ve yoksul kimseler olmak üzere yaklaşık 138 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtıldı.

Bayram dolayısıyla 11 bin 601 yetime de kıyafet hediye edildi. Vakfın bayramlık projelerinden yaklaşık 150 bin kişi faydalandı.

Türkiye'de yapılan kurban bağışları ise kesimler tamamlandıktan sonra pay edilerek vakıf tarafından sosyal incelemeleri tamamlanan ve düzenli gelirleri olmayan yetim ailelerine ulaştırıldı.