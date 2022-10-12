Yetim Vakfı'ndan 10 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Yetim Vakfı, farklı ülkelerde eğitim gören yaklaşık 10 bin yetim çocuğa kırtasiye desteği sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ekipler yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla "Kırtasiye Projesi" kapsamında harekete geçti.

Türkiye başta olmak üzere 17 farklı ülkede zor şartlarda okula gitmeye çalışan yaklaşık 10 bin yetim çocuğa çanta ve kırtasiye malzemesi desteği verildi. Setlerin içerisinde defter, kalem, silgi, cetvel takımı, okul çantası ve boyama kalemi gibi kırtasiye malzemeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, dünyanın birçok farklı noktasında maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen milyonlarca çocuk olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Kırtasiye Projesi" çerçevesinde öncelikle yetim çocukları okulla buluşturmak ve destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Çünkü eğitim ekmek, su gibi önemli. Bir toplumu ayakta tutmak istiyorsak eğitimden başlamalıyız." ifadelerini kullandı.