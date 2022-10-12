Yetim Vakfı'ndan 10 bin öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Yetim Vakfı'ndan 10 bin öğrenciye kırtasiye desteği

12.10.2022 14:27

Yetim Vakfı, farklı ülkelerde eğitim gören yaklaşık 10 bin yetim çocuğa kırtasiye desteği sağladı.

Yetim Vakfı, farklı ülkelerde eğitim gören yaklaşık 10 bin yetim çocuğa kırtasiye desteği sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ekipler yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla "Kırtasiye Projesi" kapsamında harekete geçti.

Türkiye başta olmak üzere 17 farklı ülkede zor şartlarda okula gitmeye çalışan yaklaşık 10 bin yetim çocuğa çanta ve kırtasiye malzemesi desteği verildi. Setlerin içerisinde defter, kalem, silgi, cetvel takımı, okul çantası ve boyama kalemi gibi kırtasiye malzemeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, dünyanın birçok farklı noktasında maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen milyonlarca çocuk olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Kırtasiye Projesi" çerçevesinde öncelikle yetim çocukları okulla buluşturmak ve destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Çünkü eğitim ekmek, su gibi önemli. Bir toplumu ayakta tutmak istiyorsak eğitimden başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakkı, Fuchs Sports Türkiye'nin oldu TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakkı, Fuchs Sports Türkiye'nin oldu Putin: 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz' Putin: 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz'
Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı'ndan 10 bin öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:17 Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:30:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yetim Vakfı'ndan 10 bin öğrenciye kırtasiye desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement