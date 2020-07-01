Yetim Vakfı'ndan Suriye'de yetim aileleri için briket ev - Son Dakika

Yetim Vakfı'ndan Suriye'de yetim aileleri için briket ev

Yetim Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin Meşet Ruhin beldesinde yetim ailelerinin kalacağı 50 briket evin yapımına başladı.

Yetim Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin Meşet Ruhin beldesinde yetim ailelerinin kalacağı 50 briket evin yapımına başladı.

F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yetimlere ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında Suriye'nin İdlib kentine bağlı Meşet Ruhin beldesinde briket evler yapılacak.

İnsani yardım kuruluşu Fetih-Der ile birlikte yürütülen proje ile öncelikli olarak yetim aileleri olmak üzere 500 kişiye barınma imkanı sağlanacak.

Proje, Meşet Ruhin beldesinde çadırlarda yaşayan ve Esed rejiminin saldırılarına maruz kaldıkları için Türkiye'nin insani yardımları sayesinde hayatta kalmaya çalışan Suriyeli aileleri kapsıyor.

Kalıcı ve sürdürülebilir destek faaliyetlerinin bir parçası olarak yapımına başlanan 50 briket ev, çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere teslim edilecek. 48 metrekarelik evlerde, ebeveyn odası, banyo ve tuvalet ile oturma odası yer alıyor. İkişer ailenin kalması planlanan evlerden yaklaşık 500 kişi faydalanabilecek.

Briket evlere öncelikli olarak yetim aileleri yerleştirilecek. Yetim ailelerinin psikososyal destek süreçleri ve yetim çocukların eğitimleri yine Yetim Vakfı tarafından üstlenilecek.

Her biri 3 bin liraya mal olan briket evlerde yaşam başladıktan sonra yetim ailelerinin geçimlerini temin etmeleri amacıyla farklı branşlarda atölyeler kurulması da planlanıyor.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı'ndan Suriye'de yetim aileleri için briket ev - Son Dakika

Son Dakika

18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:35 Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:27 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 18:13:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yetim Vakfı'ndan Suriye'de yetim aileleri için briket ev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]