Yetim Vakfı, ramazan ayında 1500 yeni yetim çocuğa ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Yetim Vakfı, ramazan ayında 1500 yeni yetim çocuğa ulaşmayı hedefliyor

21.04.2021 09:07
Yetim Vakfı, ramazan ayında 1500 yeni yetim çocuğa ulaşmayı hedefliyor, System.String[]

Türkiye'de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal destek çalışmaları yürüten Yetim Vakfı, "yetim sponsorluğu" projesi kapsamında ramazan ayında 1500 çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal destek çalışmaları yürüten Yetim Vakfı, "yetim sponsorluğu" projesi kapsamında ramazan ayında 1500 çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Vakıf Başkanı Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş, yoksulluk ve doğal afetlerin çocukların yetim kalmasına neden olduğunu dile getirerek, çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şeyin savaşların ve krizlerin bitmesi olduğunu vurguladı.

Savaş ve kriz bölgelerindeki coğrafyada yetim, öksüz, terkedilmiş veya sosyal yetim olarak ifade edilen çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, UNICEF'e göre dünyada 200 milyon civarında yetim çocuk olduğunu, ancak sivil toplum kuruluşlarının bu sayıların en az 2'yle çarpılması gerektiğini kaydettiğini aktardı.

Yılmaz, "İstatistiklere göre her gün 10 bine yakın çocuk, yetim kalıyor. 22 bin çocuk açlık, yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Türkiye'de geçen senenin rakamlarına göre 350 binin üzerinde yetim ve öksüz çocuk olduğu belirtiliyor." dedi.

Yetim Vakfının kurulduğu ilk günden bu yana yetim çocuklar için çalıştığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl ramazan ayında yapacaklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yetim sponsorluk veya yetim hamilik sistemi adını verdiğimiz projeyle 150 liralık aylık bağışla yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma ihtiyacına hitap eden bir destek sunuyoruz. İnşallah 1 yıl içerisinde 5 bin yeni yetime hami de olmak istiyoruz. Ramazanda hedefimiz 1500 yeni yetim çocuğa sponsorluk destek sistemiyle ulaşabilmek. Şu anda Reyhanlı Eğitim Köyü'nde 1160 civarında çocuğumuz bu imkanlardan faydalanıyor. Ramazanla beraber Filistin, Nijer, Açe, Filipinler, Mora, Tunus, Yemen gibi kriz bölgeleri başta olmak üzere 10 civarı ülkede yetim sponsorluğu, yetim hamiliği sistemini inşallah devam ettireceğiz. Yetim Vakfı olarak yetim bir çocuğa 1-2-3 sene değil, üniversite eğitimi bitene kadar yardım etmeye devam ediyoruz."

Gıda desteği de verilecek

Yılmaz, Halep'te 2016'da varil bombasıyla vurulan yetimhaneden sağ çıkan Sevra bebeğin hikayesini anlatırken, "Sevra, Cerablus'ta bir yetimhanede diğer Suriyeli yetimlerle beraber Türkiye'den hayırseverlerin desteğiyle hayatına devam ediyor. Sevra'yı inşallah üniversiteyi bitirinceye kadar desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ramazan ayında yetimlere gıda desteği de verileceğini belirten Yılmaz, ailelerin kendileri için oluşturulan 200 liralık kumanya kartıyla mağaza ve marketlerden alışveriş yapabileceğini kaydetti. Yılmaz, başlangıçta bin ailenin kapsama alınacağını, gelecek bağış miktarıyla desteklerin de artacağını söyledi.

"25 bin yetim yavrumuzu Suriye, Filistin, Yemen ve Arakan gibi kriz bölgelerinde bayramlık hediyeleriyle sevindireceğiz"

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, yetim çocuklara yönelik yürütülen psikososyal desteklere ilişkin şunları kaydetti:

"Geçen sene yaklaşık 2 bin civarı yetim çocuk ve anneyle terapi ve psikososyal destek çalışması yürüttük. Ölüm ve yıkım gören, çok ciddi kayıplar yaşamış anne ve çocuklarımızı yaşadıkları travmatik durumdan kurtarabilme ve normal hayata adapte edebilme anlamında çok ciddi çalışmalar oluyor. Aynı zamanda inceleme, sosyal hizmet ekiplerimiz var. Onlar da bu çalışmayı ciddi özveriyle devam ettiriyor."

Türkiye'deki çocuklara da psikososyal destek verdiklerini anlatan Yılmaz, "Vakfımızın İstanbul'da Silivri'den Pendik, Tuzla'ya kadar hizmet veren bir gezici ekibimiz var. Özellikle Suriyeli kardeşlerimizin yoğunluklu olarak yaşadığı Hatay, Kilis, Gaziantep'te, sadece Suriyeli değil Türkiyeli yetim çocuklarımıza hizmetler veriyoruz. Bunun dışında çocukların eğitimlerini destekliyoruz." dedi.

Yılmaz, yetim çocukları bayramlıklarla da sevindirmek istediklerini belirterek, "Bağışçıların katkılarıyla 25 bin yetim yavrumuzu, Suriye, Filistin, Yemen ve Arakan gibi kriz bölgelerinde bayramlık hediyeleriyle inşallah sevindireceğiz. Dünya çapında yetimhaneler de var. Suriye'de bizim destek verdiğimiz Cerablus yetimhanesi ve bunun dışında Asya ve Afrika'da farklı yetimhanelerle de çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Murat Yılmaz, Filistin, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı, ramazan ayında 1500 yeni yetim çocuğa ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Liverpool'un en büyük hissedarı, Avrupa Süper Ligi macerası için özür mesajı yayınladı Liverpool'un en büyük hissedarı, Avrupa Süper Ligi macerası için özür mesajı yayınladı         
10:44
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada         
09:28
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın         
08:28
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri         
03:04
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi         
22:55
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 10:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yetim Vakfı, ramazan ayında 1500 yeni yetim çocuğa ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei