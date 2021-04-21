Yetim Vakfı, ramazan ayında 1500 yeni yetim çocuğa ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Türkiye'de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal destek çalışmaları yürüten Yetim Vakfı, "yetim sponsorluğu" projesi kapsamında ramazan ayında 1500 çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Vakıf Başkanı Murat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş, yoksulluk ve doğal afetlerin çocukların yetim kalmasına neden olduğunu dile getirerek, çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şeyin savaşların ve krizlerin bitmesi olduğunu vurguladı.

Savaş ve kriz bölgelerindeki coğrafyada yetim, öksüz, terkedilmiş veya sosyal yetim olarak ifade edilen çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, UNICEF'e göre dünyada 200 milyon civarında yetim çocuk olduğunu, ancak sivil toplum kuruluşlarının bu sayıların en az 2'yle çarpılması gerektiğini kaydettiğini aktardı.

Yılmaz, "İstatistiklere göre her gün 10 bine yakın çocuk, yetim kalıyor. 22 bin çocuk açlık, yoksulluk ve buna bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Türkiye'de geçen senenin rakamlarına göre 350 binin üzerinde yetim ve öksüz çocuk olduğu belirtiliyor." dedi.

Yetim Vakfının kurulduğu ilk günden bu yana yetim çocuklar için çalıştığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl ramazan ayında yapacaklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yetim sponsorluk veya yetim hamilik sistemi adını verdiğimiz projeyle 150 liralık aylık bağışla yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma ihtiyacına hitap eden bir destek sunuyoruz. İnşallah 1 yıl içerisinde 5 bin yeni yetime hami de olmak istiyoruz. Ramazanda hedefimiz 1500 yeni yetim çocuğa sponsorluk destek sistemiyle ulaşabilmek. Şu anda Reyhanlı Eğitim Köyü'nde 1160 civarında çocuğumuz bu imkanlardan faydalanıyor. Ramazanla beraber Filistin, Nijer, Açe, Filipinler, Mora, Tunus, Yemen gibi kriz bölgeleri başta olmak üzere 10 civarı ülkede yetim sponsorluğu, yetim hamiliği sistemini inşallah devam ettireceğiz. Yetim Vakfı olarak yetim bir çocuğa 1-2-3 sene değil, üniversite eğitimi bitene kadar yardım etmeye devam ediyoruz."

Gıda desteği de verilecek

Yılmaz, Halep'te 2016'da varil bombasıyla vurulan yetimhaneden sağ çıkan Sevra bebeğin hikayesini anlatırken, "Sevra, Cerablus'ta bir yetimhanede diğer Suriyeli yetimlerle beraber Türkiye'den hayırseverlerin desteğiyle hayatına devam ediyor. Sevra'yı inşallah üniversiteyi bitirinceye kadar desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ramazan ayında yetimlere gıda desteği de verileceğini belirten Yılmaz, ailelerin kendileri için oluşturulan 200 liralık kumanya kartıyla mağaza ve marketlerden alışveriş yapabileceğini kaydetti. Yılmaz, başlangıçta bin ailenin kapsama alınacağını, gelecek bağış miktarıyla desteklerin de artacağını söyledi.

"25 bin yetim yavrumuzu Suriye, Filistin, Yemen ve Arakan gibi kriz bölgelerinde bayramlık hediyeleriyle sevindireceğiz"

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, yetim çocuklara yönelik yürütülen psikososyal desteklere ilişkin şunları kaydetti:

"Geçen sene yaklaşık 2 bin civarı yetim çocuk ve anneyle terapi ve psikososyal destek çalışması yürüttük. Ölüm ve yıkım gören, çok ciddi kayıplar yaşamış anne ve çocuklarımızı yaşadıkları travmatik durumdan kurtarabilme ve normal hayata adapte edebilme anlamında çok ciddi çalışmalar oluyor. Aynı zamanda inceleme, sosyal hizmet ekiplerimiz var. Onlar da bu çalışmayı ciddi özveriyle devam ettiriyor."

Türkiye'deki çocuklara da psikososyal destek verdiklerini anlatan Yılmaz, "Vakfımızın İstanbul'da Silivri'den Pendik, Tuzla'ya kadar hizmet veren bir gezici ekibimiz var. Özellikle Suriyeli kardeşlerimizin yoğunluklu olarak yaşadığı Hatay, Kilis, Gaziantep'te, sadece Suriyeli değil Türkiyeli yetim çocuklarımıza hizmetler veriyoruz. Bunun dışında çocukların eğitimlerini destekliyoruz." dedi.

Yılmaz, yetim çocukları bayramlıklarla da sevindirmek istediklerini belirterek, "Bağışçıların katkılarıyla 25 bin yetim yavrumuzu, Suriye, Filistin, Yemen ve Arakan gibi kriz bölgelerinde bayramlık hediyeleriyle inşallah sevindireceğiz. Dünya çapında yetimhaneler de var. Suriye'de bizim destek verdiğimiz Cerablus yetimhanesi ve bunun dışında Asya ve Afrika'da farklı yetimhanelerle de çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.