Yetim Vakfı Ramazan çalışmalarına başladı - Son Dakika

Yetim Vakfı Ramazan çalışmalarına başladı

07.04.2021 15:37
Yetim Vakfı Ramazan çalışmalarına başladı, System.String[]

Yetim Vakfı, 2021 Ramazan çalışmalarına "Ramazan Bereket Yetim Emanet" sloganıyla başladı. Yetim Vakfı, Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteklerini yetimlere ulaştıracak.

Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken "Ramazan Bereket Yetim Emanet" sloganıyla yola çıkan Yetim Vakfı, bu yıl da birçok bölgede yetimlerin iftar sofralarına misafir olacak.

"Yetimlerin kalplerine dokunacağız"

Ramazan çalışmaları hakkında açıklama yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların destekleriyle yetimlerin kalplerine dokumak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca yetimlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için harekete geçtik. Yetim ailelerimize kumanya, zekât ve fitre desteği sağlayacağız. Dünya genelini etkisi altına alan Kovid 19 salgın hastalığından dolayı toplu iftar organizasyonları yapılamıyor. Bizler de iftariyelik paketlerimizle ailelere ulaşacağız. Ayrıca yetim sponsorluk projelerimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerimizin, eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız."

'Dünya'da 400 milyon yetim var'

Uluslararası raporlara göre dünyada yaklaşık 400 milyon yetim çocuk bulunuyor. Bu çocuklar, organ ve fuhuş mafyaları ile dilenci şebekelerinin eline düşme tehlikesi yaşıyor. Kimi zaman da misyonerlerin hedefi haline geliyor. Dünya'da savaşlardan, iç çatışmalardan ve doğal afetlerden dolayı her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor. Her gün 22 bin çocuk açlık ve yoksulluktan dolayı hayatını kaybediyor.

Yetim Vakfı Ramazan çalışmalarına başladı

Murat Yılmaz, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı Ramazan çalışmalarına başladı - Son Dakika


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