Yetim Vakfı, ramazanda 200 bin yetime yardım ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yetim Vakfı, ramazanda 200 bin yetime yardım ulaştırdı

01.05.2022 15:04
Yetim Vakfı, ramazanda 200 bin yetime yardım ulaştırdı

Yetim Vakfı, ramazan boyunca görevli ve gönüllülerden oluşan ekipler aracılığıyla 20 ülkede 203 bin 766 yetime ve ailelerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Yetim Vakfı, ramazan boyunca görevli ve gönüllülerden oluşan ekipler aracılığıyla 20 ülkede 203 bin 766 yetime ve ailelerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamada, savaş, doğal afet, kıtlık, kaza ve hastalıklar nedeniyle milyonlarca çocuğun yetim kaldığı, vakfın korumadan uzak, ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ve aile üyelerinin, yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Vakfın 20 ülkede 203 bin 766 yetim ve ailesine yardım ulaştırdığına dikkat çekilen açıklamada, 8 bin yetimin koruyuculuğunun üstlenildiği, hedefin ise 50 bin yetimin koruyuculuğunu üstlenmek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ramazan ayı kumanyalarının 58 bin 729 yetim ve ailesine ulaştırıldığı, çocuklar için özel hazırlanan ramazan çocuk paketlerinin 44 bin 65 çocukla buluşturulduğu ve hayırseverlerin desteğiyle 23 bin 943 yetim çocuğa iftar yemeği imkanı sunulduğu anlatıldı.

Vakfın görevli ve gönüllülerinden oluşan ekiplerin 4 kıtada 16 bin 539 yetim çocuğa bayramlık elbise ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, 7 bin 877 yetim ve ailesine ramazan ayını daha rahat geçirebilmeleri amacıyla fitre, fidye ve zekat yardımları yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ramazan ayında hayırseverlerin vakfa bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek 3 bin 213 yetim ve ailesine ulaştırıldığı, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ve annelerine yönelik eğitim desteğinin ramazanda da sürdüğü ve bu kapsamda 46 bin 500 yetim çocuğa eğitim materyali desteği verildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli Romanya'daki Ukraynalılardan, yeni gelen Ukraynalı mültecilere yardım eli

Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetim Vakfı, ramazanda 200 bin yetime yardım ulaştırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
14:46 Maltepe miting alanına girmek isteyen LGBT'liler ile polis arasında gerginlik yaşandı
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
14:17 Salgın nedeniyle düğünlerini iptal eden çift, para iadesi istedi! Mahkeme gelin ve damadı haklı buldu
13:48 Sette kaza geçirmişti! Furkan Andıç 3 saat süren bir operasyon geçirdi
13:44 Antalyaspor'dan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklama: En hafif tabirle çağ dışı bir görüntü
13:16 Açtıktan 10 gün sonra kuruyor! Şakayıkları koparmanın cezası 109 bin lira
13:11 Putin hakkında çarpıcı iddia: Kanser tedavisi için ameliyat olacak
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 15:12:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yetim Vakfı, ramazanda 200 bin yetime yardım ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement