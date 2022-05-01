Yetim Vakfı, ramazanda 200 bin yetime yardım ulaştırdı - Son Dakika

Yetim Vakfı, ramazan boyunca görevli ve gönüllülerden oluşan ekipler aracılığıyla 20 ülkede 203 bin 766 yetime ve ailelerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamada, savaş, doğal afet, kıtlık, kaza ve hastalıklar nedeniyle milyonlarca çocuğun yetim kaldığı, vakfın korumadan uzak, ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ve aile üyelerinin, yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Vakfın 20 ülkede 203 bin 766 yetim ve ailesine yardım ulaştırdığına dikkat çekilen açıklamada, 8 bin yetimin koruyuculuğunun üstlenildiği, hedefin ise 50 bin yetimin koruyuculuğunu üstlenmek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ramazan ayı kumanyalarının 58 bin 729 yetim ve ailesine ulaştırıldığı, çocuklar için özel hazırlanan ramazan çocuk paketlerinin 44 bin 65 çocukla buluşturulduğu ve hayırseverlerin desteğiyle 23 bin 943 yetim çocuğa iftar yemeği imkanı sunulduğu anlatıldı.

Vakfın görevli ve gönüllülerinden oluşan ekiplerin 4 kıtada 16 bin 539 yetim çocuğa bayramlık elbise ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, 7 bin 877 yetim ve ailesine ramazan ayını daha rahat geçirebilmeleri amacıyla fitre, fidye ve zekat yardımları yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ramazan ayında hayırseverlerin vakfa bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek 3 bin 213 yetim ve ailesine ulaştırıldığı, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ve annelerine yönelik eğitim desteğinin ramazanda da sürdüğü ve bu kapsamda 46 bin 500 yetim çocuğa eğitim materyali desteği verildiği kaydedildi.