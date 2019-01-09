Yetim ve İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek
54 dakika önce
Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.
Zonguldak Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.
Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından il genelinde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemeklerini ulaştıran vakıf yetkileri yoğun kar yapışı sebebiyle yolda öre yapan memurlara ve vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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