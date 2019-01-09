Son Dakika Haberleri: Yetim ve İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

Yetim ve İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

54 dakika önce

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

Yetim ve İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek, System.String[]
Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından il genelinde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtımı devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemeklerini ulaştıran vakıf yetkileri yoğun kar yapışı sebebiyle yolda öre yapan memurlara ve vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Zonguldak Valiliği, Güncel
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