Son Dakika Haberleri: Yetim ve Öksüz Çocuklar Aileleriyle Film İzledi

Yetim ve Öksüz Çocuklar Aileleriyle Film İzledi

1 saat önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Sinema Günleri' etkinlikleri kapsamında yetim ve öksüz çocuklar aileleriyle birlikte sinemada film izledi.

Yetim ve Öksüz Çocuklar Aileleriyle Film İzledi, System.String[]

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve ebeveynleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

Açtığı Yetim Koordinasyon Merkezi ile yetim, öksüz çocuklar ve ailelerinin yanında olan Şehitkamil Belediyesi, onların kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini ekledi. Çocuklar ve ailelerini, 'Sinema Günleri' etkinlikleri kapsamında M1 AVM içerisindeki SİNEPARK Nakıp Ali Salonlarında buluşturan Şehitkamil Belediyesi, çocuklar ve ailelerine keyifli bir gün yaşattı. Vizyonda olan 'Şampiyon' filmini izleyen çocuklar ve ebeveynler, etkinlik dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

HAYATIMIZDA İLK DEFA SİNEMA GÖRDÜK

Eşini 6 yıl önce kaybeden 11 çocuk annesi Ayşe Sağır, düzenlenen faaliyete ilişkin değerlendirmede bulundu. 50 yaşındaki Ayşe Sağır, "Sinemaya geldik, film izledik. Filmi çok beğendik. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, kendisine uzun ömürler versin. Başkanımız, çocuklarımızı sevindirdi. Hayatımızda ilk defa sinema gördük. Başkanımız bizi ücretsiz sinemaya getirdi. Başkanımızın sayesinde sinemayı gördük. Allah; Belediyemizden, Belediye Başkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: Bültenler

Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil, Güncel
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