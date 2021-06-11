Yetim ve öksüz çocuklar için 'şefkat eli' projesi - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan yetim ve öksüz çocukların başarılı ve mutlu olmalarını hedefleyen 'Şefkat eli' projesi takdirle karşılanıyor.

Altıntaş ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından, yetim ve öksüz çocukların yaşam standartlarını iyileştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan 'Şefkat eli' projesi ile minik yüreklerin sevindirilmesi devam ediyor. Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve hayırseverlerin destekleriyle devam eden proje kapsamında 10 yetim çocuğun odası daha yenilenirken, kaymakamlık makamına mektup yazan ve istekte bulunan yaklaşık 40 yetim ve öksüz çocuğa telefon, tablet ve bisiklet ulaştırıldığı bildirildi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Turgut Demir, yaptığı açıklamada, "Mahallemizde bulunan öksüz ve yetim çocukların hayallerini gerçekleştirip sevindirdiği için kaymakamımıza şahsım, çocuklar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öksüz ve yetim çocuklar için Kaymakam Mehmet Can İrdelp'in örnek bir proje başlattığını belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Uzun, "Bu proje kapsamında yetim ve öksüz olan çocuklarımız yazdıkları mektuplarla Kaymakamlığımıza isteklerini dile getirdiler. Kaymakamlığımız da bu istekleri yerine getirdi. Çocuklarımızdan bazıları genç odası, bazıları da bisiklet, telefon ve tablet gibi isteklerde bulundular. Kaymakamlığımız bu istekleri de yerine getirdi. Bu projede emeği geçen başta sayın Kaymakamımız olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanlarına ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA