Yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi - Son Dakika
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Yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen şenlikte yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.

Yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen şenlikte yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.


İnsani Yardım Vakfı (İHH) Terme Temsilciliği ve Gençlik Merkezleri Terme Temsilciliğince ortaklaşa "Yetim Gülerse Dünya Güler" adlı çocuk şenliği düzenlendi. İlçedeki yetim ve öksüz çocukları bir araya getirerek çocuk şenliğini hayata geçiren İHH Terme Temsilcisi İsa Baş, etkinliğin geleneksel hale getirilmesini planladıklarını ve her sene farklı etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti. Vakıf olarak yakından takip edilen ailelerin çocuklarına eğlenceli vakit geçirmek için böyle bir etkinliğin yapıldığını aktaran Başkan İsa Baş, "Şehrimizde yalnızca ihtiyaç sahiplerine ulaşmakla kalmıyor aynı zamanda aileleriyle özellikle çocuklarıyla yakından ilgileniyoruz. Önceki yıllarda yaptığımız etkinliklerde olduğu gibi çocuklarımız tekrar güzel vakit geçirdiler. Kıymetli çocuklarımız eğitmen hocalarıyla ve gönüllü büyükleriyle birlikte etkinliğimizde doyasıya eğlendiler" dedi.


Çocuk şenliğine katılan AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, "İlçemizde çocukların düşünüldüğü böyle güzel bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduk" diye konuştu.


Çocuklar ise etkinlikte eğlenceli vakitler geçirdi. - SAMSUN

İsa Baş, Samsun, Terme, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:12 Kaynak: İHA
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