Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık - Son Dakika

Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık

'Gönüller bir olsun' isimli yardım grubu 50 çocuğu sevindirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin destekleriyle yetim ve öksüzlere, bayramlık ayakkabı ve giysi dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayında gönüllü gençlerden oluşan bir grup yetim ve öksüz çocukları sevindirmek istedi. Gönüllü gençler, hayırseverlerin destekleriyle ayakkabı ve giysi aldı. Yetim ve öksüz çocukları evlerinde tek tek ziyaret eden gençler yaklaşık 50 çocuğun bayram sevincine ortak oldu.

"Hayırseverlere çok teşekkür ederiz" diyen Rümeysa Demir, "Biz bu Ramazan ayında 50 tane yetim ve öksüz çocuğu sevindirdik ve onların mutluluğuna ortak olmak istedik" dedi.

Hacı Furkan Sak isimli yardımsever genç ise, "Bugün 20 yaş altı çocuklarımız sokağa çıktı ancak sokağa çıkamayan yetim ve öksüz çocukları sevindirmek istedik" dedi.

Çocuklar da mutlu olduklarını söylerken, verilen hediyelerden dolayı teşekkür ettiler.