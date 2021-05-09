Son dakika haber: - Öksüz ve yetim çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu - Son Dakika

- Öksüz ve yetim çocukların dilekleri bayram hediyeleri oldu

Gaziantep'te "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası ile 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği öncülüğünde, hayırsever vatandaşların desteğiyle kentteki yetim ve öksüz çocuklara yönelik başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası kapsamında, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirilerek, bayram hediyesi olarak hazırlandı. Yetim ve öksüz çocuklar için hazırlanan Ramazan Bayramı hediyeleri, yapılan törenin ardından adreslerine gönderildi.

Gaziantep Valiliği'nin, kentteki yetim ve öksüz çocukların mektup yazarak ilettikleri dileklerini hayata geçirmek için başlattığı "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası hayata geçirildi. Bu kapsamda 2 bin 300 yetim ve öksüz çocuğun, "Keşke olsa" dedikleri bayram dilekleri gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda kayıtlı 18 yaş ve altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğun bayram istekleri Valiliğin çalışmaları ve hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilerek adreslerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Proje kapsamında hayırsever iş adamlarının desteğiyle temin edilen oyuncak, tablet, bilgisayar, bisiklet, çocuk odası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi pek çok malzemenin adreslere teslimi öncesi bir tören düzenlendi. Gaziantep Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayırseverler ve Vefa Sosyal Destek ekipleri katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, çocukları sevindirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Proje ile 2 bin 300 çocuğumuzun bütün dilekleri gerçekleşti"

Açıklamasında proje hakkında da bilgiler veren Vali Gül, "Bu proje sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alan yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik yapılan bir projedir. Bu proje ile 2 bin 300 çocuğumuzun dilekleri gerçekleşti. Bu dilekler içerisinde bulunduğumuz alanda görülen ve görülmeyen her şey var. Bunlarında içerisinde tablet, bilgisayar, bisiklet, çocuk odası, televizyon, beyaz eşya, oyuncak gibi eşyaların dışında Umre gezileri, Çanakkale gezisi, Anıtkabir gezisi, devlet büyükleri ile görüşme istekleri, babasının mezarının yapılması gibi istekleri hayata dair ne istekleri varsa bu çocuklar da onu istiyor. O yüzden projenin başından beri bizlere destek veren hayırseverlerimiz başta olmak üzere projeyi birlikte yürüttüğümüz Vefa Sosyal Destek ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Gül tarafından kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi. Belge takdimin ardından kentteki 2 bin 300 yetim ve öksüz çocuğun dileği adreslerine teslim edilmek üzere yola çıktı.