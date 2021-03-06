Domaniç Kaymakamlığı yetim ve öksüzlerin dileğini yerine getirdi - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kaymakamlık tarafından "Tut elimi projesi" kapsamında 30 yetim çocuğun dilekleri yerine getirildi.

Kaymakam Muhammed Enes İpek, proje kapsamında yetim ve öksüzlerin "Kaymakam abiye" başlıklı bir mektup ile dileklerinin yazılmasını istedi.

Tüm istekleri değerlendiren İpek, çocuklara 14 tablet, 12 tam donanımlı eğitim seti, nakit desteği ile odalarının yenilenmesini sağladı.

Kaymakam İpek, hediye dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, çocukların taleplerini ihtiyaçları doğrultusunda karşıladıklarını söyledi.

Yetim çocuklara sahip çıkılması gerektiğini belirten İpek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımıza sahip çıkmak peygamberimizin sünneti olduğu kadar Domaniç halkımızın da sosyal sorumluluğudur. Gönlümden geçen hedefim tüm ilçe halkının bu projeye ortak olmasıdır. Devlet ile millet kaynaşması bağlamında onlara el uzatmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek onların yarınlarının inşasında önemli bir basamak olacaktır. İlçemizde elimizi uzatmadığımız tek bir yetim ve öksüz kalmayacak. Özellikle yaşı küçük olan yetim ve öksüzlerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için büyük bir süratle ev ve oda koşullarının iyileştirilesi adına çocuklarımızın odaları boyanıyor. Çalışma masası, gardırop, halı ve yatak temini gibi aşamaları için projenin ikinci aşaması süratle devam ettiriyoruz."