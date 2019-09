Yetimhane inşa etmek için kolları sıvadılar

Afyonkarahisar Belediyesi, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği, İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği işbirliğinde hayata geçirilmesi hedeflenen "Bir Yetim Bir Dilek Bir Yetimhane" projesinde tanıtım ve imza töreni gerçekleştirildi.



"Bir Yetim, Bir Dilek, Bir Yetimhane" sloganıyla Afyonkarahisar'da ve Çad'da Erol Battal Yetimhanesi kurulması hususunda düzenlenen protokol, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan ve İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Mustafa Yıldız arasında imzalandı. Protokolün ardından projeye ilk bağışı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptı.



Yetimhanenin bölümlerinde sendikacı öğretmenler merhum İrfan Ağılönü, merhum İbrahim Özkul, merhum İbrahim Yeşilırmak ve merhum M. Arif Özdilek'in isimleri Çad ülkesinde yaşatılacak. İmza töreni öncesi Memur-Sen İl Temsilcisi ve Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan proje hakkında bilgi verdi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte yetimlerin, mazlumların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını kaydeden Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan "Projemizin iki ayağı var. Öncelikle projemize desteklerinden dolayı Afyonkarahisar Belediye Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böylesi bir projeyi bizlere hazırlayıp sunan, bu işin hem Afyon, hemde Çad ayağında asıl sorumluluğu ve yükümlülüğü kaldıracak olan İDEA Genel Başkanımız Mustafa Yıldız'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Projemizin bir ayağı Afyonkarahisar'da diğer ayağı ise Çad'da olacak. Yetimlerin yüzünü güldürmeyi hedeflediğimiz projede amacımız Çad'da ve Afyonkarahisar'da 32 kişilik bir kız yetimhanesi kurmak olacak" dedi.



"Elimizde poşetlerle bir köye vardığımız zaman Türkler geliyor zannediyorlar"



Afyonkarahisar'ın hayırsever bir coğrafya olduğunu söyleyen Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) Genel Başkanı Mustafa Yıldız ise "Bizler değişik insani yardım organizasyonları için yurt dışına sık bir şekilde gidip geliyoruz. Gittiğimiz yerlerde Türkiye'den insani yardım organizasyonu vasıtasıyla pek çok gönüllü ile karşılaşıyoruz. Türkiye dünyanın dört bir tarafında hayırseverlerle yer arıyor. Biz herhangi bir vesileyle elimizde poşetlerle bir köye vardığımız zaman Türkler geliyor zannediyorlar. Bu gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı. Çad'ın dünyanın en zor coğrafyalarından biri olduğunu kaydeden İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Mustafa Yıldız, "Çad, dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi. 15 milyon nüfusunun 6 milyonu suya ulaşmakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla sağlıksız bir toplumla beraber erken ölümler gerçekleşiyor. Bize böyle bir proje teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Projemiz inşallah Türkiye'deki hayırseverlerimize de örnek olacak. Projemize destek olan, kol kanat geren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti. Yetim kardeşlerimize her zaman ve her ortamda sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Zeybek; "'Hayra vesile olan hayrı işleyen gibidir' düsturu gereği Afyonkarahisar'daki hayırseverlerin de böyle hayır yapmalarına vesile olacakları için özellikle İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Mustafa Yıldız hocamıza çok teşekkür ediyorum. Gerek sivil hayatımızda, gerekse kısa sürede olsa başkanlık dönemim boyunca sivil toplum örgütlerimizle her zaman iç içe olduk. Her türlü istek ve taleplerine gücüm nispetinde yardımcı olmaya gayret ettim. Her zaman emrinizdeyiz. Her türlü hayır hizmetlerde bir ve beraberiz. Böyle hayırlı bir hizmete vesile olduğu için gerek Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliğimize gerekse Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR