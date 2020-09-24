Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı - Son Dakika

Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı

Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı Yetimler için bin kilometre pedal çevirdi İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Malatya şubesinde görev yapan ve bisikletle dün gece Eskişehir'e ulaşan İhsan Kılıç, Türkiye ve dünyadaki yetim çocuklara dikkat çekmek için, şehirler...

Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı

Yetimler için bin kilometre pedal çevirdi

ESKİŞEHİR - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Malatya şubesinde görev yapan ve bisikletle dün gece Eskişehir'e ulaşan İhsan Kılıç, Türkiye ve dünyadaki yetim çocuklara dikkat çekmek için, şehirler arası bisiklet yolculuğu yapıyor.

İHH yetimlerin yanında olmaya devam ediyor. Dünyanın birçok noktasında bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşan İHH, bu yıl Dünya Yetimler Günü dolayısıyla farklı faaliyete imza atıyor. Düzenlenen faaliyet kapsamında İhsan Kılıç isimli gönüllü, Malatya'dan ilk pedalı çevirdi. Bu kapsamda Kılıç Malatya'dan başlayarak; Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara olmak üzere yaklaşık bin kilometre geride bıraktı ve dün de Eskişehir'e ulaştı. Bir sonraki rotası Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya olacak olan Kılıç, yaklaşık 12 gündür gittiği yerlerde yetimlere karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

"Keşke daha önce yapsaydım"

Yetimler için başlattığı bisiklet faaliyetinde geç kaldığını belirten Kılıç, "Yetimler hakkında insanların dikkatini çekmek için Malatya'dan yola çıkarak; Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara'yı geride bırakıp Eskişehir'e geldim. Eskişehir'den sonra Kütahya, Afyon, Konya ile güzergahıma devam edeceğim. Yaklaşık 10-12 il gezmiş olacağım. Amacım tabi ki Dünya Yetimler Gününde yetimlerimize dikkat çekmek. Onları bağrımıza basmak, onları başımıza taç etmek, onları güldürmek, sevindirmek ve halkın duyarlılığını kazandırmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. İnanıyorum ki yetimlere faydalı olacaktır. Ben şimdi şunu düşünüyorum; keşke bu turlar daha önceden yapmış olsaydım" şeklinde konuştu.

Yolda çektiği zorlukları anlatan Kılıç, "Seyahatimde zorluk çeksem de çalışma arkadaşlarımı gördükten sonra, onların gayretlerini gördükten sonra yorgunluğum gitti. Eskişehir'de bugün az önce vali bey ile görüştük. Vali beyin duyarlılığından dolayı Allah razı olsun. Onlar da yetimlere duyarlılar. Yetimlerle de görüştük. Bizi iyi karşıladılar, iyi ağırladılar" dedi.

"350 milyon yetime faydalı olmak istiyorlar"

Bisikletçi İhsan Kılıç'ın yaptığı faaliyete katkı sunan İHH Eskişehir Şube Başkanı Musa Karadaş ise yetimlere yönelik yaptıkları faaliyetleri anlattı. Karadaş, "İHH'nın 10 yıldır düzenlediği yetim dayanışma günleri çerçevesinde bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında dünyada ve Türkiye'de yetim çocuklarla beraber vakit geçirmek, yetim ailelerle beraber olmak adına yapmış olduğu birçok faaliyetler var. Bu faaliyetler kapsamında yetimlere dikkat çekmek için Malatya'dan İhsan Kılıç ağabeyimiz bisikletiyle yaklaşık bin kilometre pedal çevirmek suretiyle dün akşam Eskişehir'de karşılandı. Bugün dinlenecek ve yarın başka illere pedal çevirmeye devam edecek. Dünyada 350 milyona yakın kimsesiz, sahipsiz çocuklarımız var. Bütün bu çocuklara sahip çıkmak bizim insanlık vazifemizdir. Biz Eskişehir İHH olarak bu çocuklara sahip çıkmak için sadece Eskişehir'de değil, bütün dünyada yapılan faaliyetlere katkı ve destek sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı

İhsan Kılıç, Eskişehir, Bisiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı - Son Dakika

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