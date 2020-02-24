Yetimler için konser - Son Dakika
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Yetimler için konser

6 saat önce

Kütahya Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi tarafından Makedonya ve Bosna Hersek'te yaşayan yetimler yararına 'Tiyatro Gösterisi ve Grup Yürüyüş Konseri' düzenlendi.

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Kütahya Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kütahya Şubesi tarafından Makedonya ve Bosna Hersek'te yaşayan yetimler yararına 'Tiyatro Gösterisi ve Grup Yürüyüş Konseri' düzenlendi.


Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen geceden elde edilen gelir ile Makedonya'da 140 kız çocuğu için yurt, 150 yetim için eğitim kompleksi, Bosna Hersek'te ise yetim evlerinin onarımı yapılacak.


Etkinliğin sona ermesiyle birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, gecede sahne alan sanatçılara katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.


Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden ve Ali İhsan Ertaş da katıldı. - KÜTAHYA

Bosna - Hersek, Makedonya, Kütahya, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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