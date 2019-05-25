Son Dakika Haberleri: Yetimler Kervanından geleneksel iftar yemeği

Yetimler Kervanından geleneksel iftar yemeği

6 saat önce

Malatya Yetimler Kervanı Derneği tarafından verilen iftar yemeği öncesi 446 aileye alışveriş çeki dağıtıldı.

Yetimler Kervanından geleneksel iftar yemeği, System.String[]
Malatya Yetimler Kervanı Derneği tarafından verilen iftar yemeği öncesi 446 aileye alışveriş çeki dağıtıldı.

Malatya'da bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, hayırsever iş adamları ve aileler katıldı. İftar yemeği öncesi 446 aileye yardım çeki dağıtılırken Dernek Başkanı Çolak, hayırseverlerin yardımı ile Malatya'da bulunan yetimlere ulaştıklarını söyledi.

Ramazan ayında yardımda bulunan herkese teşekkür eden Çolak, Ramazan ayı nedeniyle 2 bin 300 aileye iftar yemeği verildiğini ifade etti. Çolak, hayırsever iş adamlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:17 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
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