Yetimler Vakfı Çınar'da 71 yetim giydirdi - Son Dakika

Çınar ilçesinde Yetim, Öksüz ve Mağdurlar ile Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı), 71 yetime giysi desteğinde bulundu.

Tespit edilen 71 yetime bot, mont, bere ve eldiven, annelerine de giysi yardımı yapıldı.

Bir yetimi giyindirme bedelinin 150 bira olduğunu ifade ederek hayırseverlere çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Çınar temsilciliği Abdulvahap Tekdal, "Kampanyamıza destek olmak için bir yetimi giydirmenin bedeli 150 TL'dir. Gerek online gerekse Yetimler Vakfı'nın temsilcilerine uğrayarak makbuz karşılığında yardımlarda bulunup,, bu çocukların giyimlerine katkıda bulunabilirsiniz. Rabbim tüm hayır sahiplerinden razı olsun." ifadelerini kullandı. ???????