Yetimler Vakfı'ndan Ağrı'daki yetimlere kıyafet yardımı - Son Dakika

Kış mevsiminin sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da, Yetimler Vakfı tarafından yetim çocuklara kışlık giysi yardımı yapıldı.

Hava sıcaklığının gün içerisinde sıfırın altında eksi 15 dereceyi bulduğu havada, yetimlere giysi yardımında bulunmak için Yetimler Vakfı gönüllüleri ev ev dolaşıp onlarca ihtiyaç sahibi yetime kışlık bot, mont, bere, atkı, eldiven gibi giysileri dağıttılar.

Kış mevsiminin çok çetin geçtiğini söyleyen Yetimler Vakfı Ağrı gönüllüsü Suat Çelik, vakfın bu zor günlerde yetimlere el uzatmasının sevindirici olduğunu belirtti.

"Çocukların gözlerindeki sevinci gördüğümüz zaman bizlerde mutlu oluyoruz"

Suat Çelik, "Yetimler Vakfı'nın her yıl yaptığı etkinliktir bizim Ağrı'da gerçekleştirdiğimiz çalışma. Ağrı'da özellikle hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 25 derece olduğu bir dönemde böylesi güzel bir çalışmanın yapılıyor olması bizleri mutlu ediyor. Yapmış olduğumuz yardım çalışması kapsamında onlarca yetim çocuğu giyindirdik, bot, mont, bere dağıttık. Allah bu konuda emeği geçenlerden razı olsun. Hakikaten yardımda bulunduğumuz çocukların gözlerindeki sevinci gördüğümüz zaman, bizlerde mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI