Yetimler yararına kermes
1 saat önce
Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetimler için kermes düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:37 Kaynak: İHA
Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetimler için kermes düzenliyor.
Kermes öncesi dernek binasında bir açıklama yapan Malatya
Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, "'Yerken, içerken, giyinirken yetime destek olarak sevap işleyiniz' sloganı ile çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Ayaz, "Pazartesi günü saat 11: 00'da Malatya Büyükşehir Belediye binasının yanında kermes düzenleyeceğiz. Bu günde dernek binamızda kermes için ön hazırlıklarımızı yapıyoruz, hazırlık deyince sadece pasta ve börek değil, inşallah büyük hazırlıkları içindeyiz kıymetli gönüllülerimiz destekçilerimiz kıymetli bağışçılarımız herkesin el ve emeğinin içinde olduğu bir hazırlık içerisindeyiz. Hazırlıklarımız devam ediyor, kermesimizde ikram edeceğimiz analı kızlı köftemiz, ev yemeklerimiz, gözlemelerimiz tezgahta satılabilecek. Bütün vatandaşlarımızı kermesimize davet ediyoruz. Kermesimizde elde ettiğimiz gelirler yetim çocuklarımızın sofrasında olacak" diye konuştu. - MALATYA
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